Burun tıkanıklığı nedenleri nelerdir?

Burun tıkanıklığı kişileri olumsuz yönde etkileyen ve yaşam kalitesini düşüren bir rahatsızlıktır. Burun tıkanıklığı nedenleri çeşitli olmakla birlikte tedavisi de buna uygun şekilde yapılmalıdır.

Sağlıklı bir yaşam için yeterli solunum oldukça önemlidir. Burun tıkanıklığı solunumu olumsuz yönde etkilediğinden farklı rahatsızlıkları da beraberinde getirir.

BURUN TIKANIKLIĞI NEDENLERİ

Burundan soluk alıp vermek, sağlıklı bir vücut ve solunum sistemi için çok önemlidir. Orta kulağın havalandırılması, koku alma fonksiyonları, havanın ısıtılıp, nemlendirilmesi bakımından da burundan nefesin önemi büyüktür.

Burun tıkanıklığının bilinen en sık nedeni kıkırdak-kemik eğrilikleri, diğer adıyla “deviasyon” diye bilinse de aslında daha sık karşılaşılan neden, burun eti şişmesi (konka şişmesi) veya “rinit” denilen çeşitli nezle tipleridir. Bunları takiben çeşitli sinüzit tiplerine bağlı da burun tıkanıklıkları olabilir.

BURUN TIKANIKLIĞININ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Burun tıkanıklığı tedavisinde nedenler çok önemlidir. Tıkanıklığın sebepleri doktor muayenesi ile ortaya çıkar ve bu yönde uygun tedavi uygulanır. Burnun orta bölmesi eğriliği ve burun yan duvar etlerinde büyümelere cerrahi yöntemle müdahale edilebilir. Ancak konka şişmesi ile ilgili nezle, rinit ve alerjik rinit gibi sorunlarda mutlaka KBB uzmanı tarafından ilaç tedavisi uygulanmalıdır.