Burun şişmesini hafife almayın! Burun şişmesi neden olur? Burun şişmesi nasıl geçer?

Burun şişmesi, görsel bir bozukluk olarak algılansa da temelinde daha ciddi sorunlara davetiye çıkartıyor olabilir. Çevresel faktörler, yaşam kalitemiz, kullandığımız ürünler ve alışkanlıklarımız burun şişmesini tetiklese de çeşitli enfeksiyonlar da burun şişmesine neden olan başat faktörlerdendir.

BURUN ETİ ŞİŞKİNLİĞİ NEDEN OLUR?

Burundaki şişkinliğin çeşitli nedenleri olabilir ve bu nedenlerin en başında sinüzit gelmektedir. Sinüzite sebep olan iltihaplanma sinüz mukozasını şişmesine neden olur. Doktor eşliğinde antibiyotik ve ilaç kullanımı sinüzit tedavisinde en etkili yoldur. Böylece burun şişmesinin de önüne geçilir.

Burun Polipi de şişmelere neden olmaktadır. Polip, alerjik durumlara karşı koruyan damla şeklindeki parçacıkların genel adıdır. Polipler büyüdükleri taktirde burunda şişmelere neden olur.

Alerji de burun şişmesini tetikleyen faktörlerdendir. Toz, polen, sigara dumanı ve çeşitli bakteriler alerjiye yol açarak burun mukozasının genişlemesine neden olur.

Burna alınan darbeler de şişkinliğe neden olur.

Gebelik esnasındaki hormonal değişiklikler de burunşişmesini tetikler. Özellikle bu dönemde geçmiyorsa mutlaka doktora başvurulmalıdır.

Burun içi ve burun dışında meydana gelen enfeksiyonlarda şişmelerde etkin rol oynar.

BURUN ŞİŞMESİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Geleneksel yöntemler ve evde basitlikle uygulanabilecek birkaç yöntemle burun şişmesi tedavi edilir. Burada gözen kaçırılmaması gereken nokta şudur: Eğer uzun süreli bir burun şişkinliği var ve bu durum geçmiyorsa mutlaka doktorunuza başvurun. Bunun dışında aşağıdaki yazacağımız yöntemleri deneyebilirsiniz.

Temiz bir havluya buz parçacıkları koyun ve burnunuzun üzerine tutun. Günde 3 defa 15-20 dakika arası tutunuz.

Yatarken yahut uzanırken başınızı yüksekte tutmaya özen gösteriniz.

Sigara ve alkolden mutlaka ama mutlak uzak durun.