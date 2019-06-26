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Bursluluk sınavı sonuçları MEB 2019 İOKBS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınav sonuç (İOKBS) sorgula. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafıdan 2 Haziran’da yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınav yani İOKBS sınavına giren öğrenciler MEB 2019 İOKBS bursluluk sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Binlerce öğrenci bursluluk sınavı sonuçları son dakika ne zaman açıklanacak sorusunu yöneltiyor. MEB tarafından sağlanan burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler, internet üzerinden 2019 İOKBS sorgularını hızlandırdığı görülüyor. Bursluluk sınavı sonuçları, İOKBS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluk İOKB sınavı son dakika haberler.

26 Haziran 2019 Çarşamba 12:47
Bursluluk sınavı sonuçları MEB 2019 İOKBS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınav sonuç son dakika (İOKBS) sorgula. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafıdan 2 Haziran’da yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınav yani İOKBS sınavına giren öğrenciler MEB 2019 İOKBS bursluluk sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Binlerce öğrenci bursluluk sınavı sonuçları son dakika ne zaman açıklanacak sorusunu yöneltiyor. MEB tarafından sağlanan burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler, internet üzerinden 2019 İOKBS sorgularını hızlandırdığı görülüyor. Bursluluk sınavı sonuçları, İOKBS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluk İOKB sınavı son dakika haberler.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınav sonuç (İOKBS) sorgula. Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS sınav sonuç tarihi belli oldu son dakika. Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylar. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2019 bursluluk sınavının sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

İOKBS nasıl hesaplanacak?

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır: Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjan için yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır. 

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 12:47
  1. Bursluluk sınavı sonuçları
  2. MEB 2019 İOKBS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
  3. Bursluk İOKB sınavı son dakika haberler
  4. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınav sonuç (İOKBS) sorgula
  5. MEB İOKBS sınav sonuç tarihi belli oldu son dakika
  6. Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

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