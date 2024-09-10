Bursa'ya yeni diş hastanesi

Türkiye’nin en büyük diş protez üretim kapasitesine sahip olan tesislerinin yanısıra Bursa’nın ilk A Grubu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve TEKNOSAB’da halen inşaatı devam eden fabrikası ile ağız ve diş sağlığı alanında emin adımlarla büyüyen Eyrice Dental Grubu, şimdi de bünyesine bir diş hastanesi katıyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Eyrice Dental Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Türkay Eyrice, ağız ve diş sağlığı alanındaki yatırımlarını yeni bir hastane ile taçlandıracaklarını açıkladı. Mudanya Yolu’nda toplam 10 bin m2’lik bağımsız bir binada yer alacak diş hastanesinin 8 farklı uzmanlık alanında hizmet vereceğini söyleyen Türkay Eyrice, “Kısa bir süre sonra kademeli olarak faaliyete geçecek diş hastanemiz, 120 klinik, 6 ameliyathane, 6 sedasyon, suit hasta yatış odaları, acil klinikleri, protez laboratuvarı, tıbbi laboratuvar, sterilizasyon birimleri ve kapsamlı tıbbi görüntüleme hizmetleriyle tam donanımlı bir sağlık merkezi olarak hizmet sunacak” dedi.

7/24 ileri düzey sağlık hizmeti sunacak diş hastanesinin ayrıca, evde bakım hizmetleriyle de entegre bir sağlık tesisi olarak hizmet vereceğini, böylelikle ağız ve diş sağlığı alanında standartları yükselteceğini dile getiren Eyrice, bu konuda şöyle konuştu :

“Günümüzde diş hekimliği artık konvansiyonel bir sistemle icra edilebilen bir hekimlik alanı olmaktan çıkmıştır. Sekiz uzmanlık alanı olarak ihtisaslaşmış ve tedavi çeşitliliği ileri derecede gelişmiştir. Bu bağlamda, fiziksel koşullar, teknolojik donanım ve organizasyon yapısı bakımından, genel sağlık hizmetleri nasıl hastaneleşmişse, diş hekimliği de bu yönde ilerlemektedir. Kapsamlı bir diş tedavisinin tam donanımlı diş hastanelerinde sunulması gerekmektedir.”

Türkay Eyrice, açıklamasında diş hastanelerinin avantajlarını da şöyle sıraladı :

“Geniş hizmet yelpazesinin aynı çatı altında sunulması, çeşitli branşlarda uzmanlaşmış hekim kadrosunun multidisipliner bir yaklaşımla bir arada çalışması, teşhis ve tedavi süreçlerinin daha hızlı, güvenilir ve konforlu olmasını sağlayan ileri teknolojik altyapı kullanılması, acil müdahale imkanı olması, sterilizasyon ve hijyende yüksek standartlar, kapsamlı tanı ve görüntüleme hizmetlerinin sunulması, tedavi sürekliliğinin ve takibinin yapılması.”

Açıklamasında, bu avantajların ağız ve diş sağlığı açısından artık kaçınılmaz hale geldiğine vurgu yapan Eyrice, “Bu avantajları sağlayacak olan diş hastanemizi en kısa sürede hizmete sunmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bursa’nın sağlık turizmi potansiyelini de geliştirecek yeni diş hastanemiz şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.