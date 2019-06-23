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Bursaspor'un yeni başkanı Mesut Mestan oldu

- Yeşil-beyazlı kulübün tek listeyle gidilen olağanüstü seçimli kongresinde, başkanlığa Mesut Mestan getirildi- Mesut Mestan:"Çok atıp tutanlar keşke aday olsalardı da ben de gücüme göre yardım ederdim. Herkes kaçtı, biz medeni cesaretimizle aday olduk"

23 Haziran 2019 Pazar 15:40
Bursaspor'un yeni başkanı Mesut Mestan oldu


BURSA (AA) - Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Bursaspor'un olağanüstü seçimli kongresinde, başkanlığa Mesut Mestan seçildi.

Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki olağanüstü genel kurul, bin 79 üyenin katımıyla gerçekleştirildi. Kongrede seçime, tek aday konumundaki Mesut Mestan'ın oluşturduğu listeyle gidildi.

Mesut Mestan, kongrede yaptığı konuşmada, Bursaspor'un kendisine ihtiyaç duyduğunu gördüğü için aday olduğunu söyledi.

"Bursaspor'u sahipsiz bırakamazdım." diyen Mestan, hiç kimsenin Bursaspor'dan üstün olmadığını ifade etti.

Birlik ve beraberlik sağlandığında, kulübün şampiyonluğa ulaştığını dile getiren Mestan, "Koltuk sevdalısı hiçbir zaman olmadım. Çok atıp tutanlar keşke aday olsalardı da ben de gücüme göre yardım ederdim. Herkes kaçtı, biz medeni cesaretimizle aday olduk. Bizim taraftarımız çok akıllıdır. Her şeyin farkındalar." diye konuştu.

Mesut Mestan, konuşmaların ardından yapılan oylama sonucu yeşil-beyazlı kulübün yeni başkanı oldu.

Mestan başkanlığındaki yönetim kurulunda, Ahmet Eraslan, Erol Turan, Uğur Çelikyay, Kıvanç Cakalıoğlu, Konuralp Yeşil, Fatih Öztürk, Serhat Yıldırım, Ali Büyükkurt, Ersin Toker, Serkan Subaşı, Yavuz Aman ve Yıldırım Hacıoğlu yer aldı.

Bursaspor Kulübü Disiplin Kurulu, Mustafa Kemal Şençayır, Sungurtekin Öztan ve Umut Önel'den, Türkiye Futbol Federasyonu Delege Kurulu ise Besim Hacıoğulları, Hasan Başaran, Mustafa Kemal Gürmen ve Mehmet Çakman'dan oluştu.


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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 15:40
  1. Bursa
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  5. olağanüstü genel kurul
  6. seçim

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