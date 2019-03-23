Bursaspor'un borcu açıklandı





BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'un toplam borcu, 491 milyon 631 bin 609 lira olarak açıklandı.

Bursaspor Denetleme Kurulu Başkanı Yalçın Cambaz, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan Bursaspor Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda, yeşil-beyazlı kulübün toplam borcunun 491 milyon 631 bin 609 lira olduğunu bildirdi.

Kulübünün kısa vade borcunun 201 milyon 135 bin 764 lira 30 kuruş olduğunu aktaran Cambaz, "Ticari borç 45 milyon 859 bin 984 lira, kamu borcu 39 milyon 743 bin 774 lira, yönetici borcu 107 milyon 797 bin 113 lira, finansal borç 101 milyon 316 bin 269 lira, sportif faaliyet borcu 159 milyon 923 bin 336 lira ve diğer borçlar da 36 milyon 991 bin 133 lira olarak dağılım gösterdi." diye konuştu.

Mali Kongre Denetim Kurulu Raporu'na göre, 2018 yılı için onaylanan gelir bütçesi, 309 milyon 480 bin lira olup 30 Kasım 2018 tarihi itibarıyla 247 milyon 602 bin 35 lira olarak gerçekleşti. 2018 için hazırlanan ve onaylanan gider bütçesi 298 milyon 68 bin lirayken, gerçekleşen gider (30 Kasım 2018) 309 milyon 316 bin 192 lira oldu.

Buna göre 2018'de 11 milyon 412 bin lira kar yapılması beklenirken, 30 Kasım 2018 itibarıyla 61 milyon 714 bin 157 lira zarar edildiği bilgisinin paylaşıldığı raporda, kur artışının negatif etkisi vurgulanırken, toplam borcun yaklaşık yüzde 48-52'lik kısmının döviz borcu olduğu belirtildi.

Raporda ayrıca 2019 yılı için yönetim kurulunca hazırlanan bütçede gelirlerin 311 milyon lira, giderlerin ise 308 milyon 772 bin lira olduğu ve 2 milyon 228 bin lira kar edilmesinin hedeflendiği bilgisi yer aldı.





- Ali Ay: "Bu kulübü güllük gülistanlık almadık"





Kongrede konuşma yapan kulüp başkanı Ali Ay, kuruldaki konuşmaları dinlediklerini ve gerekli mesajları aldıklarını söyledi.

Yönetime geldiklerinde kulübün 100 milyon avro borcunun olduğunu aktaran Ay, şunları kaydetti:

"Ben sizden sadece şunu istiyorum; 8 hafta kaldı, 8 hafta içinde gemiyi limana yanaştıralım sonra hep beraber hesaplaşacağız. Ne olacak kararını vereceğiz. Bugün itibariyle Bursaspor'un toplam borcu 441 milyon. Buna 67 milyonluk uzun vadeli futbolcu ve teknik kadro borçları dahil, 68 milyon avro borcumuz var. Biz aldığımızda 100 milyon avroydu. Beraber çalıştığımız arkadaşlarla, nelerle uğraşıyoruz biliyoruz. Bu kulübü güllük gülistanlık almadık. 100 milyon avro borçla aldık. Elimizi taşın altına koyduk. Şahsım olarak da yönetim olarak da dünya kadar katkı sağladık. Sportif olarak başarılı olamadık maalesef ama bunların da çok nedeni var."

Ali Ay'ın konuşmasının ardından olağanüstü kongre tarihinin açıklanmaması üzerine salonda kısa süreli gerginlik yaşandı.



