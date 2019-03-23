0553 313 94 23

Bursaspor’un borcu 492 milyon

Bursaspor Kulübü Bağımsız Denetleme Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucu Bursaspor Kulübü’nün borcunun toplamda 491 milyon 631 bin 609 lira olduğu açıklandı.

23 Mart 2019 Cumartesi 17:39
Bursaspor’un borcu 492 milyon

Bursaspor Kulübü Bağımsız Denetleme Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucu Bursaspor Kulübü’nün borcunun toplamda 491 milyon 631 bin 609 lira olduğu açıklandı.


Bursaspor Kulübü’nün toplam borcu, Olağan İdari ve Mali Genel Kurul’da Denetleme Kurulu Başkanı Yalçın Cambaz tarafından açıklandı. Yeşil-beyazlı kulübün toplam borcunun 491 milyon 631 bin 609 lira olduğu belirlendi. Bursaspor Kulübü’nün borcu; ticari borç 45 milyon 859 bin 984 lira, kamu borç 39 milyon 743 bin 774 lira, yönetici borç 107 milyon 797 bin 113 lira, finansal borç 101 milyon 316 bin 269 lira, sportif faaliyet 159 milyon 923 bin 336 lira ve diğer borçlar da 39 milyon 991 bin 133 lira olarak dağılım gösterdi. Bursaspor Kulübü’nün kısa vade borcu 201 Milyon 135 Bin 764 lira 30 kuruş, uzun vade borcu ise (30.06.2023 yılına kadar) 290 milyon 495 Bin 844 lira olarak belirtildi.


Bursaspor Kulübü Bağımsız Denetleme Kurulu’nun Mali Kongre Denetim Kurulu Raporu’na göre 2018 yılı için onaylanan gelir bütçesi 309 milyon 480 bin lira olup 30.11.2018 tarihi itibari ile gerçekleşen rakam 247 milyon 602 bin 35 lira oldu. 2018 yılı için hazırlanan ve onaylanan gider bütçesi 298 milyon 68 bin lira iken gerçekleşen gider (30.11.2018 ) 309 milyon 316 bin 192 lira oldu. 2018 yılı için 11 milyon 412 bin lira kar yapılması beklenirken, 30.11.2018 itibari ile 61 milyon 714 bin 157 lira zarar edildiği bilgisi paylaşılan raporda, bu zararını oluşmasında kur artışının da negatif etkisinin olduğu zira toplam borcun yaklaşık yüzde 48-52’lik kısmının döviz borcu olduğu belirtildi. 2019 yılı içinse yönetim kurulunca hazırlanan bütçede gelirlerin 311 milyon lira, giderlerin ise 308 milyon 772 bin lira olduğu ve 2 milyon 228 bin lira kar edilmesi beklendiğinin planlandığı raporda yer aldı. Bursaspor’un gelir kaynaklarında bilet, loca, reklam, isim hakkı, sponsorluk, yayın hakkı, transfer geliri, bağışlar, üye aidatları, spor okulları ve kira gelirleri gibi etkenler baz alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 17:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı! "Yenikapı'da 14 bin 433 polis görev yapacak"
    1. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya..
    2. Yozgat'ta varil içerisinde ceset..
    3. İlkokul öğrencisinin Cumhurbaşkanı..
    4. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    5. Hentbol: Toplu sonuç
    6. Kılıçdaroğlu, Artvinliler’e en büyük..
    7. Roberto Soldado'dan Valencia açıklaması
    8. Gareth Bale: Loris Karius'a Üzülmedim
    9. Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır..
    10. Sepet ters döndü, FEDAŞ çalışanları 6..
    11. AK Partili Taşkesenlioğlu: “Söz konusu..
    12. Siirt’te tarım aracı devrildi: 1 yaralı
    13. Sivas'ta su kuyusuna düşen 2 çocuk öldü
    14. Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi
    15. Cumhur İttifakı’ndan Osmanlı..
    16. Bakan Ersoy: "Birkaç dokunuşla Isparta..
    17. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
    18. "Antalya'da turizmi 12 aya yaymaya..
    19. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi:..
    20. Futbol: Hazırlık maçı
    21. Kavak doğalgaza kavuşuyor
    22. Hakkari'de faciadan dönüldü! Saldırıyı..
    23. Hikmet Karaman: “Sivasspor maçına..
    24. STK’lardan Cumhur İttifakına destek..
    25. Bursaspor’un borcu 492 milyon
    26. E-5 Edirne istikameti Okmeydanı..
    27. 1300 kişilik dev seyahat gemisi,..
    28. Basketbolda maçın ardından
    29. "Türkiye'nin Otomobili'nin GSMH'ye..
    30. Bursaspor Mali Genel Kurulunda kavga..
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok