Bursasporlu taraftarlardan Yusuf Erdoğan'a tepki
- Süper Lig'in 22. haftasında Bursaspor'un sahasında Çaykur Rizespor ile yaptığı maçta yeşil-beyazlı taraftarların tepki gösterdiği futbolcu Yusuf Erdoğan'ı, teknik direktör Samet Aybaba oyundan çıkardı16 Şubat 2019 Cumartesi 17:41
BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Bursaspor'un sahasında Çaykur Rizespor ile yaptığı maçta yeşil-beyazlı taraftarlar tarafından tepki gösterilen futbolcu Yusuf Erdoğan'ı, teknik direktör Samet Aybaba oyundan aldı.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 12. dakikasında 1-0 geri düşen Bursaspor'un futbolcuları, taraftarlarlar tarafından ıslıklanmaya başlandı.
Sol kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan da 30. dakikadaki bir pozisyonda hata yapınca taraftarlardan tepki aldı.
Bunun üzerine sinirlenip eldivenlerini yere atarak oyundan çıkmak isteyen Yusuf Erdoğan'a, teknik direktör Samet Aybaba da tepki gösterdi.
Yaklaşık 5 dakika daha oyunda kalan Yusuf, 35. dakikada oyundan alınarak, yerini Burak Kapacak'a bıraktı.
Direkt soyunma odasına giden tecrübeli futbolcu, daha sonra yedek kulübesine geldi.
YORUM YAZ