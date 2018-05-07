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Bursaspor'dan zehir zemberek açıklama! 'Fırat Aydınus'a karşı oynadık'

Bursaspor Kulüp Başkanı Ali Ay, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından çok sert ifadeler kullandı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 00:14
Bursaspor'dan zehir zemberek açıklama! 'Fırat Aydınus'a karşı oynadık'

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Bursaspor, 1-0 öne geçmesine 90. dakikada yediği gole engel olamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Bursaspor'da teknik direktör Mustafa Er tribüne gönderilirken, Kubilay ve Titi kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Bursaspor cephesi maçın hakemi Fırat Aydınus'a sitemde bulunurken, başkan Ali Ay, Beyaz Tv'de yayınlanan Beyaz Futbol programında maçı değerlendirdi. Ay, Fırat Aydınus'a eleştirilerde bulunurken Fenerbahçe ile oynamayı düşünürken, karşımıza Fırat Aydınus çıktı dedi.

Ali Ay'ın açıklamaları şu şekilde:

Biz Fenerbahçe ile oynayacağımızı düşünüyorduk. Karşımıza Fırat Aydınus çıktı.

Aziz Yıldırım sürekli Bursaspor'un şampiyonluğu hakkında değişik konuşuyor. Biz temiz şampiyon olduk.

Moussa Sow o karakterde bir insan değil. Kesinlikle üzülmüştür. O pozisyonda Sow'a, Skrtel tarafından faul yapıldı.

Kaynak:Beyaztv

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 00:14
  1. Bursaspor
  2. Ali Ay
  3. Fenerbahçe
  4. Fırat Aydınus

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