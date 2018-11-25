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Bursaspor'dan süper dönüş! Maçta tam 6 gol var

Süper Lig'in 13. haftasında Bursaspor, evinde 2-0 geriye düştüğü maçta Akhisarspor'u 4-2 mağlup etmeyi başardı.

25 Kasım 2018 Pazar 18:01
Bursaspor'dan süper dönüş! Maçta tam 6 gol var

Süper Lig 13. hafta maçında Bursaspor deplasmanda Akhisarspor'u 2-0 yenik durumdan geri gelip 4-2 mağlup etti.

Akhisar Stadı'nda oynanan ve hakem Volkan Bayarslan'ın düdük çaldığı maçta Akhisarspor 8. dakikada Elvis Manu ve 39. dakikada Onur Ayık'ın attığı gollerle 2-0 öne geçti. Umut Nayir 45. dakikada skoru 2-1'e getirdi. 65. dakikada bir gol daha atan Umut Nayir maçta dengeyi sağladı. 85. dakikada sahneye çıkan Iasmin Latovlevici takımını öne geçirdi. 90+4'te Ramazan Keskin skoru 4-2'ye getirerek maçın skorunu belirledi.

Bursaspor bu sezon deplasmanda ilk galibiyetini aldı.

Bu sonucun ardından Bursaspor puanını 16'ya çıkardı. Akhisarspor ise 12 puanda kaldı.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 18:01
  1. Bursaspor
  2. Akhisarspor

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