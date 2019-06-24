Bursaspor'dan Kiril Despodov bombası Yeni sezona güçlü bir kadro ile tekrar Süper Lig'e dönmek isteyen Bursaspor, Bulgar oyuncu Kiril Despodov'a kanca attı.

Yeniakit.com.tr - Yeni sezona güçlü bir kadro ile tekrar Süper Lig'e dönmek isteyen Bursaspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bursaspor geçtiğimiz sezon teknik direktör Samet Aybaba'nın veto ettiği Kiril Despodov için tekrardan harekete geçti. Yeşil beyazlı ekip İtalyan ekibi Cagliari'de mutsuz olan ve takımdan ayrılmak isteyen Despodov için İtalyan kulübünün kapısını çalacağı iddia edildi. Kaynak:Yeniakit.com.tr

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