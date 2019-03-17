Bursaspor’dan hakem tepkisi

Bursaspor Kulübü, Galatasaray maçı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden hakem kararlarına tepki gösterdi.

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında sahasında Galatasaray’ı ağırladı. Maç 3-2 Galatasaray’ın üstünlüğü ile sona erdi. Maç sonrası Bursaspor Kulübü, sosyal medya hesabı üzerinden hakem kararlarını eleştirdi. Maçtan görüntülerin paylaşıldığı açıklamada yeşil-beyazlı kulüp, "Top ayaktan çıkmadan çok önce çizilen ofsayt çizgisine, verilmeyen penaltıya ve Emre’ye çıkmayan ikinci sarı karta çocuklar bile kanmaz. Kalem de siz de düdük de, ama vicdan nerede" ifadelerine yer verdi.