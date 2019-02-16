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Bursaspor’da Yusuf Erdoğan krizi

Bursaspor’da Çaykur Rizespor maçına ilk 11’de başlayan Yusuf Erdoğan, taraftarlardan gelen tepkiler üzerine eldivenlerini yere atarak oyundan çıkmak istedi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 16:53
Bursaspor’da Yusuf Erdoğan krizi

Bursaspor’da Çaykur Rizespor maçına ilk 11’de başlayan Yusuf Erdoğan, taraftarlardan gelen tepkiler üzerine eldivenlerini yere atarak oyundan çıkmak istedi. Arkadaşlarının tepkisiyle oyuna devam eden Erdoğan, 5 dakika sonra Teknik Direktör Samet Aybaba tarafından oyundan alındı.


Yeşil-beyazlı takımda Çaykur Rizespor, maçı esnasında Yusuf Erdoğan krizi yaşandı. Maçın başında gol yiyerek karşılaşmayı 1-0 yenik götüren yeşil-beyazlılar, taraftarlar kötü oyunu ara ara ıslıkladı. Bu dakikalarda pas hataları yapan Yusuf Erdoğan, taraftarlar tarafından ıslıklanınca 30. dakikada eldivenlerini yere atarak sinirli şekilde oyundan çıkmak istedi. Teknik Direktör Samet Aybaba oyundan çıkmak isteyen oyuncusuna yedek kulübesinden tepki gösterdi. Daha sonra sinirli şekilde oyundan çıkmaya çalışan Yusuf’un yanına gelen kaptan Ertuğrul Ersoy ve takım arkadaşları oyuncuyu çıkmaması konusunda uyardı. Bunun üzerine Erdoğan, oyuna devam etti.



5 dakika sonra oyundan alındı


Bu hareketlerin üzerine Teknik Direktör Samet Aybaba, Yusuf Erdoğan’ı 35. dakikada oyundan aldı. Erdoğan’ın yerine Burak Kapacak oyuna dahil oldu. İlk olarak direk soyunma odasına giden tecrübeli futbolcu, daha sonra yedek kulübesine geldi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 16:53
  1. doğa

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