Bursaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları





BURSA (AA) - Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 23 Aralık Pazar günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.



Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 kontrol pas oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı futbolcular, daha sona taktik çalışması yaptı.

Sakatlıkları bulunan Sakho, Shehu ve Furkan Soyalp antrenmanda yer almadı.

Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.