Spor Bursaspor’da yaprak dökümü
Spor

Bursaspor’da yaprak dökümü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Bursaspor’da yaprak dökümü

Bursaspor, 22 yaşındaki futbolcu Emrehan Gedikli ile karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırdığını açıkladı.

Bursaspor, profesyonel futbolcu Emrehan Gedikli ile yolların ayrıldığını resmi açıklamayla duyurdu. Yeşil-beyazlı kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede, ayrılığın karşılıklı anlaşmayla gerçekleştiği ifade edildi.

22 yaşındaki genç futbolcu, kariyerine Almanya’da Bayer Leverkusen altyapısında başladı. Türkiye’ye dönüşünün ardından sırasıyla Trabzonspor, Konyaspor ve İstanbulspor formaları giyen Emrehan Gedikli, son olarak Bursaspor kadrosunda yer aldı.

Genç oyuncunun bundan sonraki kariyerine hangi takımda devam edeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

