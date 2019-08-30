Bursaspor’da transfer şov

Bursaspor, 8 oyuncu ile sözleşme imzaladı. Dün anlaşma sağlanılan Çağlar Şahin Akbaba, Musa Araz, Cüneyt Köz, Recep Aydın, Anıl Karaer, Onurcan Piri ve Aykut Akgün’ün yanı sıra geçen sezonu Boluspor’da geçiren Senegalli oyuncu Mamadou Diarra da sözleşme imzaladı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde taraftara açık gerçekleşen törene Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. İlk olarak imzaya gelen Cüneyt Köz, transferinde emeği geçen herkese teşekkür ederek “Zor bir süreçten geçiyoruz, zoru başardık. Burada olmaktan dolayı onur ve gurur doluyum. Allah’ın izniyle Bursaspor’u layık olduğu yere, Süper Lig’e çıkaracağız” dedi. Genç kaleci Onurcan Piri ise, “Benim için çok özel bir transfer. İkinci kez yuvama döndüm. İnşallah takıma en iyi şekilde hizmet etmeyi planlıyoruz, Süper Lig’e şampiyon olarak geri döneceğiz” diye konuştu.

Bursaspor’un büyük bir kulüp olduğu bildiğini söyleyen Aykut Gün, "’Yeniden Zirveye’ diyerek yola çıktık taraftarımızla birlikte, umuyorum ki taraftarla, basınla, hocamızla el ele verip sezonu zirvede tamamlayacağız” şeklinde konuştu. Taraftarın yoğun ilgi gösterdiği Recep Aydın ise, “Böylesine büyük bir camianın parçası olmaktan çok mutluyum. Bursaspor’un büyüklüğü tartışılmaz, bunu buraya gelince kapıdan ilk girdiğim andan itibaren anladım. Bursaspor’un yeri kesinlikle Süper Lig’dir. Bu yolda, şampiyonluk yolunda üzerime düşeni yapmaya çalışacağım ve sezon sonunda kupayı kaldırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Musa Araz: "Bursaspor’un yeri Süper Lig"

Yeşil beyazlı ekibe kiralık olarak gelen Musa Araz de, “Bursaspor’u herkes biliyor, yeri Süper Lig. Elimizden gelen her şeyi yapacağız” derken, kalecilerden Çağlar Şahin Akbaba, “Herkesin hayali Bursaspor’da oynamaktır; bu, bu sene bize nasip oldu. Bursaspor’u şampiyon yapmaya geldik” dedi. Anıl Karaer ise öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak, “Başta Ulu önder Gazi Mustafa Kemal ve tüm şehitlerimize şükranlarımı sunuyorum. Şampiyon takıma geldim, bunun farkındayım. Elimizden geldiğince saha içi, saha dışı herkesle beraber Bursaspor’u hak ettiği Süper Lig’e taşımak için her şeyi yapacağım. Söz veriyorum, bundan sonra bize hepimize yakışan birlik olup Bursaspor’u en iyi yerlere taşımaktır, hepinize ihtiyacımız var” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan dün anlaşılan 7 oyuncunun yanında Bursaspor’un ilk yabancı transferi olarak imza törenine katılan Mamadou Diarra, Türkiye’nin en büyük kulüplerinden Bursaspor’da olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Süper Lig’e dönmek için elimizden geleni yapacağız” dedi. Diarra, daha sonra taraftarın isteği üzerine üçlü çektirdi.

Bursasporlu taraftarlar da Başkan Mesut Mestan’a yoğun sevgi gösterilerinde bulundu. Başkan Mestan, taraftarın yoğun isteğini kırmayarak üçlü çektirirken, taraftarla birlikte coşku yaşadı.