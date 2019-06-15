0553 313 94 23

Bursaspor'da olağanüstü kongre ertelendi

- Çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen seçimli olağanüstü genel kurul, 23 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek

15 Haziran 2019 Cumartesi 13:33
Bursaspor'da olağanüstü kongre ertelendi


BURSA (AA) - Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Bursaspor'da seçimli olağanüstü kongre, yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine ertelendi.

Kongre için Büyükşehir Belediye Stadı'na gelen başkan adayı Mesut Mestan ve üyeler, imzalarını atarak bir süre bekledi. Toplam 512 üyenin katılım gösterdiği genel kurulda yeterli çoğunluk sağlanamadı.

Toplam 4 bin 491 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu kongrenin yapılabilmesi için 2 bin 247 kişinin genel kurulda hazır bulunması gerekirken, bu sayıya ulaşılamadı. Ertelenen olağanüstü genel kurul, çoğunluğa bakılmaksızın 23 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.


- Sevinç: "Bursaspor'umuzun içine düştüğü durum belli"


Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kulübün zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

Sevinç, "Bursaspor'umuzun içine düştüğü durum belli. Bugün sahip çıkmayacağız da ne zaman sahip çıkacağız arkadaşlar? İnşallah ayın 23'ünde bu genel kurulu hayırlısıyla gerçekleştirmiş oluruz. Allah, aday olan arkadaşlarımızın, tüm Bursaspor camiasının, tüm vefakarların yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

Mesut Mestan'ın oluşturduğu tek listeyle gidilecek seçim, 23 Haziran Pazar günü aynı yer ve saatte bu kez çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 13:33
  1. Bursa
  2. Bursaspor
  3. Futbol
  4. Olağanüstü kongre

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuşadası eski Belediye Başkanı Altungün’den açıklama
    1. Kuşadası eski Belediye Başkanı..
    2. TYT Türkçe ve matematik soruları zor..
    3. MHP'li kadınlar İstanbul seçimi için..
    4. Çocuklarda bacak ağrısı için hangi..
    5. Bağlar Belediyesinden yoksul..
    6. YKS ilk oturumuna geç kalan öğrenciyi..
    7. ABD'de 261 yunus kıyıya vurdu
    8. MSB'den "Babalar Günü" videosu
    9. Başkentte "Afrika Günü" kapsamında..
    10. Filenin Efeleri, grubun son maçında..
    11. Kapadokya’nın tarihi bu konakta..
    12. Minik Alperen’in babasına en güzel..
    13. Pençe Harekatı'nda 49 terörist etkisiz..
    14. Artem Kravets’in tatil keyfi
    15. Bitigen Kayseri’nin gururu oldu
    16. Talasgücü Belediyespor kupasına kavuştu
    17. Tavşanlı’da Robot Yarışması
    18. Milli Savunma Bakanlığı: "Irak’ın..
    19. 6. kez başkan seçildi
    20. Bunlara sözüm söz..! Gördüğüm yerde,..
    21. Siyam ikizlerinin YKS heyecanı
    22. Rusya'daki ankette dikkat çeken..
    23. Bilecik Halk Eğitim Merkezi’nden yıl..
    24. Makaralı Yay Erkek Takımı, dünya..
    25. Batman’da Jandarma Teşkilatının 180...
    26. 75 yaşında üniversite sınavına girdi
    27. Sakaryalı çocuklara karne hediyesi..
    28. S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya..
    29. Zeytin çekirdeği yutunca bakın..
    30. Şehit jandarma er tatlı mezarı başında..
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Şamil Tayyar'dan olay sözler: Hızla irtifa kaybediyor
    Şamil Tayyar'dan olay sözler: Hızla irtifa kaybediyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor

    Günün Karikatürü

    15 Haziran 2019
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu