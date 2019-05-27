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Bursaspor'da Mesut Bakkal istifa etti! 'Bundan ötesi yok yani, yok'

Bursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından ligden düşmesi kesinleşince yaptığı basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:38
Bursaspor'da Mesut Bakkal istifa etti! 'Bundan ötesi yok yani, yok'

Spor Toto Süper Lig'i 16. sırada 37 puanla bitirip küme düşen Bursaspor'da Teknik Direktör Mesut Bakkal istifa ettiğini açıkladı.

Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenmelerine rağmen küme düşen Bursaspor'da Mesut Bakka, maç sonu yaptığı açıklamasında "Mazeret uyduracak bir durum yok. Son 6-7 haftada geldik, bu durumda bizim de payımız var. İçerideki Göztepe ve Akhisar maçları planlarımızı bozdu. Faydalı olmak için geldim, ne kadar payım var bilmiyorum ama camiadan özür dilerim. Daha fazlasını yapmama gerekirdi" dedi.Bursaspor'un büyük bir camia olduğunu belirten Bakkal, "Çok fazla uzatmaya gerek yok, belki de nasip bu kadar. Bundan ötesi yok yani, yok. Özür dilerim. Kimse de burada maçı kolay aldığımızı düşünmesin. Hayat devam ediyor. Bursaspor büyük camiadır, ayağa kalkar. Sözleşme bitti ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:38
  1. Bursaspor
  2. Mesut Bakkal
  3. Yeni Malatyaspor
  4. Teknik direktör

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