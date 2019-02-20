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Bursaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

20 Şubat 2019 Çarşamba 15:38
Bursaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

BURSA (AA) - Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Cumartesi günü Medipol Başakşehir'le deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda oyuncular el topu oynadı. Yeşil-beyazlı futbolcular, idmanı taktik çalışmayla tamamladı.

Antrenmanda, sakatlıkları bulunan Tunay Torun, Kubilay Kanatsızkuş ve Okan Kocuk yer almadı. Arka adalesinde ağrısı bulunan Badji ise takımdan ayrı koştu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 15:38
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