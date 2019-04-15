Bursaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Bursaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları15 Nisan 2019 Pazartesi 18:53
BURSA (AA) - Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.
Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, geniş alanda kontrol pas oyunuyla devam etti.
Yeşil-beyazlı ekipte sakatlığı süren Muhammed Şengezer'in tedavisine devam edilirken, Barış Yardımcı, Stephane Badji ve Abdullahi Shehu ise salonda çalıştı.
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