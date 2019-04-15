Bursaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları



BURSA (AA) - Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, geniş alanda kontrol pas oyunuyla devam etti.

Yeşil-beyazlı ekipte sakatlığı süren Muhammed Şengezer'in tedavisine devam edilirken, Barış Yardımcı, Stephane Badji ve Abdullahi Shehu ise salonda çalıştı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.