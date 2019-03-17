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Bursaspor’da hakem isyanı

Bursaspor’un yetenekli futbolcusu Aytaç Kara, sezon başından bu yana hakemlere ve VAR’a takıldıklarını belirterek, onları şaşırtıp, ligi üst sıralarda bitireceklerini söyledi.

17 Mart 2019 Pazar 22:20
Bursaspor’da hakem isyanı

Bursaspor’un yetenekli futbolcusu Aytaç Kara, sezon başından bu yana hakemlere ve VAR’a takıldıklarını belirterek, onları şaşırtıp, ligi üst sıralarda bitireceklerini söyledi.


Yeşil-beyazlı takımın tecrübeli futbolcuları Yusuf Erdoğan ve Aytaç Kara, Galatasaray’a 3-2 yenildikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Berabere kalsaydık bile üzülecektik. Bizim adımıza yazık olduğunu söyleyebilirim. Elimizdeki maçı hediye ettik. İnşallah bu futbolumuzu skora yansıtmamız gerektiğini düşünüyorum. Hayal kırıklığı içerisinde bir gece yaşayacağım. Ama ertesi gün hayat devam ediyor. Final maçlarımız kaldı. Taraftarlarımız korkmasın, bu sene bir şekilde sezonu bitirecek. Seneye, hak ettiği yerlerde olan bir Bursaspor göstereceğiz. Bunun sinyallerini verdik. Sadece sonuç gösteremedik. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.



“Elimizdeki maçı verdik”


“Soyunma ilk yarının son dakikasında yenilen golün ardından soyunma odasında herkes de moral bozukluğu ve sanki biz mağlubuz gibi bir hava vardı” diyen Erdoğan, “Hocamız kazandığımızı söyledi. Yediğimiz golde düşüklük oldu. İkinci yarıya kötü başladık. Penaltı tartışmaları bizim görevimiz değil. Galatasaray’a karşı böyle pozisyonlar verdiğinizde istemediğiniz sonuçlar oluyor. Ama elimizdeki maçı verdik” diye konuştu.



Aytaç Kara: “Zor günler geçiriyoruz”


İlk yarı maça iyi başladıklarını dile getiren Aytaç Kara ise, “İki tane güzel gol bulduk. İlk yarının kontrolü bizim elimizdeydi. İkinci yarıya istediğimiz gibi başlayamadık. Bu da bizim için sıkıntı oldu. İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Ama mücadeleye devam edeceğiz. Zor günler geçiriyoruz. Bu dönemde daha fazla mücadele edip, kaldığımız yerden güzel şekilde devam ederiz” açıklamasını yaptı.



“Hakemler ve VAR ile mücadele ediyoruz”


Hakemlere de tepki gösteren Kara, “Sadece rakibimizle mücadele etmiyoruz. Sezon başından bu yana hakemler ve VAR ile mücadele ediyoruz. İlk yarıdaki pozisyonun aynısında Başakşehir 16.00’daki maçta penaltı kazandı. Bizim pozisyonumuzda VAR’a bile bakılmadı. İkinci sarı karttan atılması gereken pozisyon vardı Emre’nin. Bu sene böyle geçecek. İnşallah onları şaşırtıp, bitirebildiğimiz üst sıralarda bitireceğiz. Gelecek seneye daha iyi hazırlanacağız” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 22:20
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