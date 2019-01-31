Bursaspor'da Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları





BURSA (AA) - Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını 21 yaş altı takımıyla yaptığı antrenman maçıyla sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ligin 20. haftasında 4 Şubat Pazartesi günü sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Bursaspor, 21 yaş altı takımıyla Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde hazırlık maçına çıktı.

35'er dakikalık iki devre halinde oynanan müsabakadan Bursaspor A takımı 3-2 galip ayrıldı. Maçta, kiralık olarak gittiği MKE Ankaragücü'nden dönen Kubilay Kanatsızkuş da forma giydi.

A takımın gollerini Kubilay Kanatsızkuş, Ramazan Keskin ve Burak Kapacak kaydetti. 21 yaş altı takımının golleri ise Ali Akman ve Hürrem Akkuş'tan geldi.