Bursaspor'da Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları



BURSA (AA) - Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 4 Şubat Pazartesi günü sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas, pres ve hücum çalışmalarıyla tamamlandı. Yeşil-beyazlı ekip, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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