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Bursaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

05 Aralık 2018 Çarşamba 16:57
Bursaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları


BURSA (AA) - Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlı futbolcular, antrenmanın son bölümünde taktik idmanı yaptı.

Sakatlığı bulunan Abdullahi Shehu ve Diafra Sakho takımdan ayrı çalışırken, ameliyat olan Furkan Soyalp antrenmana katılmadı.

Hafif sakatlığı bulunan ve ilk bölümde takımla birlikte çalışan Barış Yardımcı, daha sonra takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde idmanı tamamladı.

Öte yandan, ziyarete gelen Alaaddinbey Engelliler Okulu öğrencileri, antrenmanı izledi.


Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 16:57
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