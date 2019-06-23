0553 313 94 23

Bursaspor'da Ali Ay yönetimi ibra edilmedi

- Yeşil-beyazlı kulübün olağanüstü genel kurulunda yapılan oylamada üyeler, Ali Ay başkanlığındaki mevcut yönetimi mali ve idari bakımdan ibra etmedi- Kulübün 31 Mart 2019 itibarıyla toplam borcu 437 milyon 911 bin lira olarak açıklandı- Ali Ay ve yönetici Cemil Parlakay, disiplin kuruluna gönderildi

23 Haziran 2019 Pazar 15:22
Bursaspor'da Ali Ay yönetimi ibra edilmedi


BURSA (AA) - Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Bursaspor'un olağanüstü kongresinde Ali Ay başkanlığındaki kulüp yönetim kurulu ibra edilmedi.

Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki kongre, yönetim kurulu faaliyet raporlarının okunmasıyla başladı.

Tayfur Serdar Güllülü tarafından okunan denetleme kurulu raporunda, kulübün 31 Mart 2019 itibarıyla borcunun 437 milyon 911 bin lira olduğu açıklandı.

Daha sonra yapılan oylamada, Ali Ay başkanlığındaki mevcut yönetim kurulu mali ve idari bakımdan ibra edilmedi. Ali Ay ve yönetici Cemil Parlakay'ın disiplin kuruluna sevkine ilişkin talep, genel kurul üyelerince oy çokluğuyla kabul gördü.

Yönetim kurulu üyelerinin, alacaklarına karşılık Bursaspor'un gelirine temlik koyması kararı da denetleme kurulu tarafından genel kurul üyelerinin oyuna sunuldu. Oy çokluğuyla bu işlem yürürlükten kaldırıldı.

Bursaspor Kulübünün bağımsız denetleme kurulu ise üyelerce aklandı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 15:22
  1. Bursa
  2. Bursaspor
  3. Futbol
  4. Kongre

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “19. Etli Kazan Pilav Günü Etkinliği”
    1. “19. Etli Kazan Pilav Günü Etkinliği”
    2. Almanya’da ırkçı terör korkutuyor
    3. Yerine vekalet edecek isim belli oldu!
    4. Dünya çocukları Yalova’da buluştu
    5. İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı hakim..
    6. Eğirdir’de başarılı öğrencilere..
    7. İstanbul’da oy verme işlemi sona erdi
    8. Çanakkale’de 41 mülteci yakalandı
    9. Gezi gözlemcisi 'Oy ve Ötesi' yine..
    10. Trump'tan flaş İran açıklaması!
    11. PKK'lı teröristler, çobanı katletti
    12. İBB seçimlerinde 'kitapçık' skandalı!..
    13. Şampiyon A Milli Erkek Voleybol..
    14. İstanbul’da sandıklar kapandı, sayım..
    15. Maltepe seçim sonuçları 2019 |..
    16. Sultanbeyli'de oylar sayılıyor! İşte..
    17. Bağcılar'da oylar sayılıyor! İşte ilk..
    18. Esenler'de oylar sayılıyor! İşte ilk..
    19. Sultangazi'de oylar sayılıyor! İşte..
    20. Gaziosmanpaşa'da oylar sayılıyor! İşte..
    21. Hakurk'a Pençe Harekatı'yla terör..
    22. Şile'de oylar sayılıyor! İşte ilk..
    23. Güngören'de oylar sayılıyor! İşte ilk..
    24. Sarıyer’de bir seçmen yavru köpeği ile..
    25. Kağıthane'de oylar sayılıyor! İşte ilk..
    26. Eski milletvekili ve işadamı Demir,..
    27. İstanbul'da sandıklar kapandı
    28. Pendik’te oylar sayılıyor! İşte ilk..
    29. Kağıthane seçim sonuçları son dakika |..
    30. YSK'nin hatalı mühür kararı
    Önce İmamoğlu'na şarkı yaptı, sonra suç duyurusunda bulundu!
    Önce İmamoğlu'na şarkı yaptı, sonra suç duyurusunda bulundu!
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?