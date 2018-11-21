THY- Noukşot
0553 313 94 23

Bursaspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları

21 Kasım 2018 Çarşamba 17:03
Bursaspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları

BURSA (AA) - Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü deplasmanda Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, geniş alanda minyatür kalelerle oynanan kontrol pas oyunuyla devam etti. Son bölümde yarı sahada yapılan taktik çalışmasının ardından idman sona erdi.

Milli takımdan dönen Ertuğrul Ersoy, Okan Kocuk ve Aytaç Kara takımla çalışmalara katıldı.

Sakatlıkları bulunan Furkan Soyalp, Sakho, Stancu, Shehu ve Kembo ise antrenmanda yer almadı.

Bursaspor, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 17:03
  1. Akhisarspor
  2. antrenman
  3. Bursa
  4. Bursaspor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pakistan'da camide patlama! Yaralılar var
    1. Pakistan'da camide patlama! Yaralılar..
    2. Irak ile İran sınır iş birliği..
    3. FETÖ'cü iş adamlarına operasyon! 7..
    4. Lucescu ile ipler kopuyor! Listedeki..
    5. Beşiktaş, 'Azeri Messi'yi kadrosuna..
    6. Kapalıçarşı'da altın
    7. KOAH nedir?
    8. TBMM Genel Kurulu
    9. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sudan'da
    10. Senegal'de arıların soktuğu 2 kişi öldü
    11. TBMM Başkanı Yıldırım İzmir'de
    12. Münakaşa, tartışma uygun değildir
    13. Ticaret Savaşları Türkiye için itici güç
    14. Şişli'de lüks otomobile silahlı saldırı
    15. FETÖ Volkan Şen'i 'Mor Beyin' tuzağına..
    16. Türkiye Maarif Vakfı'nın Üsküp'teki..
    17. İlk göz ameliyatını yapan adam: Râzî
    18. Döviz kurları
    19. İstanbul'da yarın hava nasıl olacak?
    20. Bölücü örgüt yönetiminde kadınlarla..
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...

    Günün Karikatürü

    21 Kasım 2018
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!