Bursaspor'a müjdeli haber! O isim geri döndü

Bursaspor'da sakatlığı bulunan futbolculardan Umut Nayir, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.

Yeşil-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında sahasında oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıkları bugün öğle saatlerinde yapılan antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Samet Aybaba gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 4 kale ile yarı sahada yapılan çalışma ile devam etti. Daha sonra 2'ye 1 hücum pres çalışması yapan takımımız, son bölümde taktik çalışma yaptı. Sakatlıkları süren Abdullahi Shehu ve Henri Saivet takımdan ayrı çalışırken, Umut Nayir ise antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.

Lima imaj değiştirdi

Bursaspor'un Brezilyalı oyuncusu Allano Lima, imaj değiştirdi. Saçını kestiren ve rengini boyatan Brezilyalı futbolcu antrenmanda yeni stiliyle boy gösterdi.

Bursaspor, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.