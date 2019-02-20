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Bursaspor yeni bir başlangıç peşinde

- Teknik direktör Samet Aybaba:"Tekrar dönüş ile ilgili bir başlangıç lazım. Oyuncu grubumuzla konuştuk, 'O da ancak böyle bir maç olabilir' diye mutabakata vardık. Biz coşkulu iyi oynayan bir takımız, hep bunu başardık. Medipol Başakşehir maçında da bunu başarıp, 3 puanla ayrılmak istiyoruz"- "(MHK'daki görev değişimi) Bu tür başarısızlıkla giden işlerin sonunda değişim olması gerekiyor. Değişim doğru. İnşallah Sabri hoca doğru toparlar işi, kendisini de severim. İnşallah futbola hakem bölümünde katkısı olur"

20 Şubat 2019 Çarşamba 15:04
Bursaspor yeni bir başlangıç peşinde


BURSA (AA) - Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, yeniden çıkışa geçmek için bir başlangıç yapmak istediklerini belirterek, "Oyuncu grubumuzla konuştuk, 'O da ancak böyle bir maç olabilir' diye mutabakata vardık. Biz coşkulu iyi oynayan bir takımız, hep bunu başardık. Medipol Başakşehir maçında da bunu başarıp, 3 puanla ayrılmak istiyoruz." dedi.

Aybaba, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yeşil-beyazlı ekibin antrenmanı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta sonunda lig liderine karşı oynayacaklarını söyledi.

Medipol Başakşehir'in kaliteli oyunculardan kurulu olduğunu ve uzun süredir birlikte oynadıkları için takım oyununu iyi yaptıklarını anlatan Aybaba, şöyle devam etti:

"Yetenekli oyuncuları var, çok iyi oynuyorlar. Bence bulundukları yeri hak ediyorlar. Biz de son hafta çok kötü bir mağlubiyet aldık. Hiç olmaması gereken bir skorla ayrıldık maçtan. Bizim gibi takımlar bu kadar küçük depremlerden bu kadar sarsılmamalı. Tekrar dönüş ile ilgili bir başlangıç lazım. Oyuncu grubumuzla konuştuk, 'O da ancak böyle bir maç olabilir' diye mutabakata vardık. Biz coşkulu iyi oynayan bir takımız, hep bunu başardık. Medipol Başakşehir maçında da bunu başarıp, 3 puanla ayrılmak istiyoruz."


- "Moral motivasyonumuzu düzeltip, bu maça odaklandık"


Aybaba, mağlubiyetle ayrıldıkları Çaykur Rizespor maçının ardından herkesin kırgınlık yaşadığını dile getirdi.

Bu tür kırgınlıkların bir haftalık olduğunu söyleyen Aybaba, "O maçı bir daha oynayamayacağımıza göre önümüzdeki maça odaklanmamız lazım. Biz bir de bu takımın teknik patronuyuz. Oyuncularımıza yansıtmamamız lazım bazı şeyleri. Hemen moral motivasyonumuzu düzeltip, bu maça odaklandık." ifadelerini kullandı.

Bursa'nın bir futbol şehri olduğuna dikkati çeken Aybaba, "Böyle bir şehirde futbol oynamak da yönetmek de böyle bir şehrin futbol seyircisi olmak da kolay değil. Bunların hepsi birleşince zor oluyor ama biz de bir yerden hemen dönelim istiyoruz. O da önümüzdeki Medipol Başakşehir maçı diye düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


- "İnşallah futbola hakem bölümün de katkısı olur"


Samet Aybaba, Merkez Hakem Kurulunda (MHK) yaşanan değişime de değindi.

MHK Başkanlığına Sabri Çelik'in atandığını hatırlatan Aybaba, şöyle konuştu:

"Bu tür başarısızlıkla giden işlerin sonunda değişim olması gerekiyor. Değişim doğru. İnşallah Sabri hoca doğru toparlar işi, kendisini de severim. İnşallah futbola hakem bölümün de katkısı olur. Gerçekten canımız çok yandı ama hiç kimse son maçta bize gösterdiği tepkiyi MHK'ya, federasyona göstermedi. Erzurumspor'un bir tane golü iptal oldu diye Erzurum'da yürüyüş yaptılar. Biz de hiç öyle bir şey olmadı. Biz sadece içe odaklı sorunları çözmede birbirimize karşı sevgisiz davranıyoruz ama dışa odaklı bir sürü sorunumuz var. Bunlara karşı bütünlükle hareket etmiyoruz."

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 15:04
  1. Bursaspor
  2. Futbol
  3. Medipol Başakşehir
  4. Samet Aybaba

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