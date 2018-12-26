Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: Ligin en iyi kadrosu Beşiktaş'ta

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, TRT Spor'da Gündem Futbol Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Samet Aybaba, canlı yayında "Beşiktaş'ın kadrosunu yeterli buluyor musunuz?" yönündeki soruya şu yanıtı verdi:

Beşiktaş'ın kadrosunda şu anda çok iyi. Yeterli ve yetenekli oyuncuları var. Bence birinci kadro Beşiktaş'ta. Ondan sonra Trabzonspor'un kadrosunu beğeniyorum. Öbür takımlar zaten belli. Fenerbahçe yeniden yapılanmaya çalışıyor. Beşiktaş'ın kadrosu kalite olarak ligdeki tüm takımlardan daha iyi." yanıtını verdi.

Samet Aybaba, Beşiktaş'ta çalıştığı feda dönemiyle ilgili ise, "Feda döneminde benim için 'Beşiktaş'ı 5. yapsın heykelini dikeriz' diyorlardı. Biz 3. yaptık. Demek ki heykelimizin dikilmesi için 5. yapmamız gerekiyormuş." yanıtını verdi.