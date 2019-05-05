Bursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal: Mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum

BB Erzurumspor, kümede kalma hattındaki kritik maçta Bursaspor'u 2-0 mağlup etti ve son 4 haftada 10 puan toplayarak ümitlendi. Bursaspor ise son 7 maçında galibiyet alamadı.

Mağlubiyeti hak etmediklerini söyleyen Bursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise, basit goller yediklerini anlattı.

''Sahada iyi mücadele eden takım vardı''

"Oyun açısından baktığımız zaman mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum. Sahada iyi mücadele eden takım vardı. Böyle basit goller yemeye hakkımız yok. İlk devre yarı sahada oynanan bir oyun oldu. Tempoyu biz belirledik ama gole kadar. Golü yedikten sonra demoralize oluyorsunuz. Sakho'nun sakatlanıp çıkmasıyla o ara ikinci golü yedik. Beklemediğimiz bir sonuç, benim beklemediğim bir sonuç. Şimdi önümüzde 3 maç, 9 puan var."