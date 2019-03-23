0553 313 94 23

Bursaspor Mali Genel Kurulunda olaylar!

Bursaspor Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda 'kongre tartışması' kavgaya dönüştü. Üyeler Kulüp Başkanı Ali Ay'a tepki gösterdi.

23 Mart 2019 Cumartesi 18:10
Bursaspor Mali Genel Kurulunda olaylar!

Bursaspor Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda kavga çıktı. Ali Ay'ın, kongre tarihini açıklamaması salonda gerginliğe yol açtı.

www.enbursa.com sitesinin haberine göre, Bursaspor Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda kavga çıktı, küfürleşmeler yaşandı.

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Genel Kurulu'nun sonunda kürsüye çıktı. Başkan Ali Ay, "Konuşmaları dinledik, bazı mesajları aldık. Bunları oturup görüşeceğiz. Ben sizden sadece şunu istiyorum. 8 haftamız kaldı. Bu 8 hafta içinde gemiyi limana yanaştıralım, ondan sonra ne yapacaksak yapalım. Ben teşekkür ediyorum. Bugün itibariyle Bursaspor'un toplam borcu 441 milyon TL'dir. 67 milyonluk uzun vadeli futbolcu ödemeleri de içindedir. Bursaspor Kulübü'nün 68 milyon Euro borcu var. Biz kulübü aldığımızda 100 milyon Euro'ydu. Nelerle uğraştığımızı biliyoruz. Sanki biz bu kulübü güllük gülistanlık halde aldık. Elimizin taşın altına koydu. Dünya kadar katkı sağladık. Bu işler kolay olmuyor. Evet, sportif açıdan başarılı olamadık. Ama bunların da nedenleri var" dedi ve sözlerini bitirdi.

Kavga çıktı

Başkan Ali Ay'ın kongre tarihi ile ilgili Divan Kurulu'nda olduğu gibi açıklama yapmaması ise tepkiye neden oldu. Salonda tansiyon bir anda yükselirken olay bir andan kişisel tartışmalara ve kavgaya döndü. Taraflar güçlükle sakinleştirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 18:10
  1. Bursaspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binali Yıldırım, kulüp başkanlarıyla bir araya geldi
    1. Binali Yıldırım, kulüp başkanlarıyla..
    2. Takla atan otomobilden inanılmaz..
    3. Bakan Ersoy’dan turizm özeleştirisi:..
    4. "31 Mart'ta öyle güçlü mührü vuracağız..
    5. Sapanca Gölü'nde kürek şöleni
    6. WhatsApp'a bomba bir özellik daha..
    7. Seyir halindeki otomobil alev aldı
    8. Osmanlı Ocakları Kemalpaşa İlçe..
    9. Hazırlık maçında gol yağmuru: Göztepe:..
    10. TİKA'dan Kosova'da özel eğitim..
    11. "Göçmen düşmanlığı üzerine siyaset..
    12. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı!..
    13. Bellona Kayseri Basketbol: 60 - İzmit..
    14. Uçurumdan düşerek ağır yaralanan genç..
    15. Uludağ Ekonomi Zirvesi
    16. Öğrencilerden resim sergisi
    17. Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu:..
    18. "Millet adına karar veren hakimlerimiz..
    19. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu..
    20. Bakan Varank: "Yenilikçi..
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok