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Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay: Yıl sonuna kadar olan ihtiyacımız olan para 100 milyon TL

Başkan Ali Ay ve yönetim kurulu üyeleri, basın mensuplarıyla bir araya gelirken önemli açıklamalarda bulundu.

08 Kasım 2018 Perşembe 14:03
Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay: Yıl sonuna kadar olan ihtiyacımız olan para 100 milyon TL

Mali anlamda sıkıntıda olduklarını dile getiren Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, yıl sonuna kadar 100 milyon TL'ye ihtiyaçları olduğunu söyledi.

''YIL SONUNA KADAR 100 MİLYON TL'YE İHTİYACIMIZ VAR''

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay ve yönetim kurulu üyeleri, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Türkiye’deki tüm kulüplerin durumunun sıkıntılı olduğunu ifade eden Ay, kulüplerin bıçak sırtında gittiklerini belirtti. Başkan Ay, "Bizim federasyondan kasamıza gelen bir para yok. Tüm para, krediler sebebiyle bankalara gidiyor. Geçmiş futbolcu ve teknik ekip alacakları yaklaşık 3 milyon Euro civarında. Yıl sonuna kadar olan ihtiyacımız ise 100 milyon TL" diye konuştu.

Transfer yasağı ile ilgili tüm kulüplerin sıkıntısı olduğunu ifade eden Ay, "Oyuncuların menajerleri artık UEFA yerine, Uyumsuzluk Çözüm Kurulu'na giderek şikayet ediyor. UEFA'da alacak meselesi 1 senede çözülürken orada ise 2-3 ayda bitiyor. Kulübümüzün Bilal ve İsmail ile iki durumu burada. Bizim burada ihtiyacımız aslında zaman. Personel alacakları sebebiyle çok üzgünüm. Üç ay geriden geliyoruz. İnşallah iyi bir yerden paramız geldiğinde bunu bir kerede çalışanlarımıza ödemek istiyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 14:03
  1. Bursasspor
  2. Ali Ay
  3. Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay

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