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Bursaspor, Konyaspor maçında 3 puan hedefliyor

- Teknik direktör Samet Aybaba:"Sabırlı oynayan bir takıma karşı tabii biz nasıl oynayacağımızı planlayacağız. Maçı kazanmak istiyoruz"- "(Rakiplerindeki transfer hareketliliği) Ben bu kadar fazla oyuncunun devre arasında takıma çok katkılı olacağına inanmıyorum"

01 Şubat 2019 Cuma 17:15
Bursaspor, Konyaspor maçında 3 puan hedefliyor


BURSA (AA) - Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk edecekleri Atiker Konyaspor'u yenerek puan cetvelinde üst sıralara tırmanmak istediklerini söyledi.

Yeşil-beyazlı takımın, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Aybaba, ciddi bir rakiple karşılaşacaklarını ifade etti.

Atiker Konyaspor'un son haftalarda başarılı olduğunu belirten Aybaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eskiden Aykut hoca çalıştırıyordu, şimdi tekrar döndü. Oyuncuları ve şehri tanıyor. Çizgileri yukarıya doğru çıkmaya başladı. Biz de iyi bir takımız. Takım halinde oynadığımız zaman, çok mücadele ettiğimizde, temaslı ve coşkulu oynadığımızda gerçekten sahaya yansıttığımız şeyler çok iyi. Oyuncularımızla da az önce onu konuştuk. Kazanmamız gereken bir maç. Maçı kazanıp üst sıralara yükselmek ve bulunduğumuz konumdan uzaklaşmak amacındayız. Sabırlı oynayan bir takıma karşı tabii biz nasıl oynayacağımızı planlayacağız. Maçı kazanmak istiyoruz."

Aybaba, sakatlığı süren Diafra Sakho'nun son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Sakho'nun, Bursaspor'dan önce oynadığı kulüpte tedavi olmak istediğini anlatan Aybaba, "Biz de ona mecbur izin verdik çünkü 'Oynayacak durumda değilim.' diyor. Biz de oyuncunun düşüncesine saygı duyuyoruz, sonuçta doktorların verdiği rapor da var. Büyük ihtimalle 1-2 hafta bizimle birlikte olmayacak." ifadelerini kullandı.


- "Bu sezon hedefimiz ligi ilk 10'da bitirmek"


Samet Aybaba, ara transfer döneminde rakiplerinin fazla sayıda oyuncuyu kadrolarına katmasına ilişkin bir soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Herkesin kendi ihtiyacına göre yaptığı birtakım hamleler var ama doğru mu değil mi, kendi içlerinde yapacaklar bunun hesaplaşmasını. Ben bu kadar fazla oyuncunun devre arasında takıma çok katkılı olacağına inanmıyorum. Futbol bu, oyuncular gelir, belki katkılı olur. Bizim transfer dönemimiz bitti, işimize bakacağız. Elimizdeki mevcut kadromuzun içinde genç ve tecrübeli oyuncularımız var. Onları harekete geçirmek için farklı şeyler düşüneceğiz, planlayacağız. Planladığımız gibi, ilk 3 yılın birinci yılını çok keyifli ve iyi bir şekilde ilk 10'un içinde bitirerek geçirmek istiyoruz."

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 17:15
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