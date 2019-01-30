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"Bursaspor deplasmanı zor olacak"

- Atiker Konyasporlu futbolcu Volkan Fındıklı: "Takım olarak iyi bir çıkış yakaladık. Bunu devam ettirmek istiyoruz"

30 Ocak 2019 Çarşamba 20:54
"Bursaspor deplasmanı zor olacak"


KONYA (AA) - Atiker Konyasporlu futbolcu Volkan Fındıklı, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor ile yapacakları maçtan galibiyetle ayrılarak yakaladıkları çıkışı devam ettirmek istediklerini söyledi.

Volkan Fındıklı, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ikinci yarıda ilk 2 maçta aldıkları 6 puanla üst sıralarda kendilerine yer bulduklarını söyledi.

Hedeflerinin bundan sonra da alacakları sonuçlarla üst sıralardan kopmamak olduğunu ifade eden Volkan Fındıklı, şunları kaydetti:

"İkinci yarının ilk iç saha maçı Antalyaspor karşılaşmasıydı. Kazanmamız gereken bir maçtı. Çünkü Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ile yukarıya doğru bir yükselişimiz oldu. Tabii ki bunu daha da anlamlandırmak için bu maçı kazanmak istiyorduk. Nitekim istediklerimizi sahaya yansıtarak coşkulu seyircimizin de desteğiyle güzel bir galibiyet aldık. Antalyaspor maçından 3 puan aldığımız için mutluyuz. İkinci devrede ilk 2 maçı kazanarak 6 puan topladık ve kendimize 4. sırada yer bulduk. Tabii ki ilk hedefimiz üst sıralardan kopmamak. Bunun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Volkan Fındıklı, Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor ile yapacakları maçla ilgili ise "Zor mağlup olan, iyi defans yapan ve az gol yiyen bir takımla oynayacağız. Bursaspor deplasmanı bizim için zor olacak. Ama takım olarak iyi bir çıkış yakaladık. Bunu devam ettirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


- Antrenman


Atiker Konyaspor, 4 Şubat Pazartesi günü deplasman Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.

Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, önce salonda çalıştı. Daha sonra sahada devam eden antrenmanda futbolcular, çabukluk hareketleri ve 8'e 8 pas çalışması yaptı.

İdman çift kale maçla sona erdi.





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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 20:54
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