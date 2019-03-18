Bursaspor Başkanı Ali Ay'dan maç sonu açıklaması: İnce ince doğrandık

Bursaspor sahasında Galatasaray' 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından Bursaspor Başkanı Ali Ay basın mensuplarına yaptığı açıklamada hakem kararlarına sitem etti.

Bursaspor Başkanı Ali Ay şu ifadeleri kullandı:

"Verilmeyen penaltı''

Emeklerimize yazık yani. Verilmeyen penaltı. VAR sistemi hiç çağırmadı bile. Sarı kartlar, fauller. Bu akşam ince ince doğrandık. Şu ana kadar hakemlerle hiç konuşmadım ama çocukların emeğine yazık. Penaltı doğru değil. Emre Taşdemir ikinci sarıdan atılmalıydı. Fatih hoca fark ettiyseniz hemen oyundan aldı.

''VAR sistemi yüzünden en az 10-12 puanımız gitti''

Bursaspor Başkanı Ali Ay genel pozisyonlarla ilgili olarak ise, "VAR sistemi yüzünden 13-14 pozisyonumuz gitti dedi ve ""Bu akşam herkes görecek. Penaltı penaltı mıydı? Sarı kartları göreceğiz. Çok bir şey söylemeye gerek yok. VAR sistemi yüzünden en az 10-12 puanımız gitti. VAR sistemini destekliyoruz ama bu kadar da tek taraflı olmaması lazım" ifadelerini kullandı.