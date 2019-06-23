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Bursaspor Başkanı Ali Ay ibra edilmedi

Bursaspor’un olağanüstü genel kurulunda kulübün borcunun mart ayı itibariyle 437 milyon 909 bin TL olduğu açıklandı.

23 Haziran 2019 Pazar 14:35
Bursaspor Başkanı Ali Ay ibra edilmedi

Bursaspor’un olağanüstü genel kurulunda kulübün borcunun mart ayı itibariyle 437 milyon 909 bin TL olduğu açıklandı. Ayrıca mevcut başkan Ali Ay, genel kurulda ibra edilmedi.


Yeşil-beyazlı takımın olağanüstü genel kurulu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda gerçekleştiriliyor. Mesut Mestan’ın tek aday olarak girdiği genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra denetleme kurulu raporu açıklandı. Bursaspor Denetleme Kurulu Üyesi Tayfur Serdar Güllülü, "Kulübün borcu mart ayı itibariyle 437 milyon 909 bin TL. Takıma olan borç 124 milyon 495 bin lira, ticari borçlar 110 milyon 302 bin lira, finansal borçlar 104 milyon 710 bin lira, kamu borçları 42 milyon 49 bin lira, diğer borçlar 34 milyon 293 bin lira ve yönetici borçları 22 milyon 62 bin liradır. Kulübe ait Dereçavuş ve Yunuseli’ndeki arsalar, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ay’a alacaklarına mahsuben 26 milyon 500 bin liraya devredilirken, değerleme neticesinde ortaya çıkan 1 milyon 825 bin liralık fark ise Bursaspor’a kazandırıldı" dedi.


Gülülü, "Kırmızı halıları ortadan kaldırmamız gerekiyor, mütevazı olmalıyız, altyapıya önem vermek zorundayız. Bilgiler yeni yönetim kurulu ile paylaşılacak. Bursaspor Kulübü şu an yoğun bakımda olabilir, ciddi anlamda hastayız fakat Bursa çok büyük bir şehir. Bursa’daki herkesin bu hastalığı kaldırma adına birleşmesi gerekiyor" diye konuştu.


Ayrıca Güllülü, eski teknik direktör Mesut Bakkal’ın Bursaspor Kulübü’ne 750 bin liralık dava açtığını açıkladı.


Öte yandan olağanüstü genel kurula Ali Ay yönetiminden sadece Sezer Sezgin katıldı. Kongrede söz alan üyeler de konuştu.



Yönetim ibra edilmedi


Olağanüstü genel kurulda Ali Ay başkanlığındaki mevcut yönetim kurulu yapılan açık oylamada ibra edilmezken, ibra için Ay yönetimine bir oy bile çıkmadı ve oybirliğiyle ibra edilmedi. Ayrıca Başkan Ali Ay ve yönetici Cemil Parlakay’ın Disiplin Kurulu’na sevk talebi, oybirliğiyle genel kurul üyeleri tarafından kabul gördü. Yönetim kurulu üyelerinin alacaklarına karşılık, Bursaspor’un gelirine temlik koyması ise denetleme kurulu tarafından genel kurulu üyelerine oylamaya sunuldu. Açık oylama sonucunda oy çoğunluğuyla temliğin iptaline karar verildi. Bursaspor Bağımsız Denetleme Kurulu ise ibra edildi.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 14:35
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