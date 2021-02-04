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Yaşam Bursa’nın nüfusu kaç 2020
Yaşam

Bursa’nın nüfusu kaç 2020

2021 Bursa güncel nüfus | Türkiye’nin nüfusu TÜİK tarafından açıklandı. Türkiye'nin nüfusu, 2020'de bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Türkiye’nin önemli ticaret şehirlerinden olan Bursa’nın nüfusu merak ediliyor. Peki, Bursa’da kaç milyon kişi yaşıyor? Bursa nüfusu güncel

Yeniakit Publisher
2021-02-04 14:41:00 -
Bursa’nın nüfusu kaç 2020

Bursa’nın nüfusu kaç? Türkiye’nin nüfusu TÜİK tarafından 83 milyon 614 bin 362 kişi olarak açıklandı. Milyonlarca kişi illere göre nüfus dağılımını merak ediyor. Peki, Bursa’da kaç kişi yaşıyor?

Bursa’nın nüfusu kaç 2020

Türkiye’nin nüfusunun açıklanmasının ardından vatandaşlar yaşadıkları illerdeki nüfusu araştırmaya başladı. Açıklanan verilere göre Bursa’da 3 milyon 101 bin 833 kişi yaşıyor.

İstanbul               15 milyon 462 bin 452 kişi

Ankara                5 milyon 663 bin 322 kişi

İzmir                     4 milyon 394 bin 694 kişi

Antalya                2 milyon 548 bin 308 kişi

Doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görüldü. Türkiye'de 2019 yılında 32,4 olan ortanca yaş, 2020 yılında 32,7'ye yükseldi. Cinsiyete göre, ortanca yaş erkeklerde 31,7'den 32,1'e, kadınlarda ise 33,1'den 33,4'e yükseldi.

İllere göre dağılımında, Sinop'un 41,4 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu belirlendi. Sinop'u 40,6 ile Balıkesir ve Kastamonu izledi. Diğer yandan 20,4 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı 21,2 ile Şırnak ve 22,3 ile Ağrı takip etti.

Cinsiyete göre dağılımına bakıldığında, erkeklerde 40,2 ile Sinop'un en yüksek ortanca yaşa sahip il olduğu görüldü. Şanlıurfa 20 ile en düşük ortanca yaşa sahip il olarak dikkati çekti. Kadınlarda 42,7 ile Sinop yine en yüksek ortanca yaş değerine sahip il olurken, Şırnak ve Şanlıurfa 20,9 ile en düşük ortanca yaş değerine sahip il olarak belirlendi.

 

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