Bursa'nın "Dünya Okulu" belgesi alan uluslararası imam hatip lisesi hedef büyüttü

BURSA (AA) - CEM ŞAN - Bursa'da 70 ülkeden 230, Türkiye’den 260 öğrencisi bulunan Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi, ulusal ve uluslararası ölçekte aldığı sertifikalarla eğitim faaliyetini sürdürüyor.

Binası Osmangazi Belediyesince inşa edilen okul, 2016 yılında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetine başladı. Kuruluşundan itibaren yönetimde Avrupa Kalite Vakfı (EFQM) modelini benimseyen okul, 20 Ekim'de Uluslararası Bakalorya Organizasyonundan "IB DP Dünya Okulu" olma yetki belgesini aldı. Lise, 20 Kasım'da da Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Bursa Şubesince "Mükemmellik Başarı Ödülü"ne layık görüldü.

Okul müdürü Mehmet Türkmen, AA muhabirine, lisenin ilk mezunlarını geçen yıl verdiğini söyledi.

Öğrencilerin, tıp fakültesinden diş hekimliğine, mühendisliklerden yönetim bilimlerine ve ilahiyat fakültelerine kadar geniş bir yelpazede yükseköğretim programlarına yerleştirildiğini belirten Türkmen, şöyle devam etti:

"Kovid-19 salgını döneminde de okulumuzun marka değerini yukarılara taşıyabilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte EFQM Mükemmellik Modeli konusunda ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışma birkaç yıldır sürüyor. Bu kalite modeli, sonuçları görmek istediği ve biz de ilk mezunlarımızı yeni verdiğimiz için bu yıl müracaat ettik. Aslında mükemmellik modeli kapsayıcı, bir modeli ifade ediyor. Nasıl yapacağımıza karar veriyoruz. Kalite modeli, yöntemler ve geri bildirimlerle ilgili bize kılavuzluk ediyor."

Türkmen, salgının zirve yaptığı mart, nisan aylarında raporlama ve başvuru sürecini tamamladıklarını aktardı. Bu konuda öğretmenlerin ve paydaşların ciddi katkılarının olduğunu vurgulayan Türkmen, şu bilgileri paylaştı:

"Okulumuz ilk müracaatında Mükemmellik Başarı Ödülü aldı. Bu, marka değerimizi artırma açısından mükemmel bir başlangıç oldu. Mükemmellik bir yolculuk. Bu alanda çalışmalarımız hem ulusal hem de uluslararası alanda devam edecek. Bu süreç bizi daha da değiştirecek ve geliştirecek. Özetle, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün vizyon belgesinden ve Bakanlığımızın 2023 Vizyon Belgesi'nden alınan amaç ifadelerinin modele yatırılıp bu model üzerinden raporlanması diyebiliriz. Bize kimse ne yapacağımızı söylemiyor, ne yapacağımız okulumuzun kuruluş amacında ve Bakanlığımızın hedeflerinde var. Biz o hedefleri aldık, nasıl planladığımızı, nasıl ölçtüğümüzü ve sonuçlar üzerinden nasıl iyileştirdiğimizi model üzerinden raporladık. Yerelde aldığımız bu ödülü ulusala taşımayı planlıyoruz. Ulusalda da bir raporlama olacak ve oradan aldığımız iyileştirme raporuyla biz bunu uluslararasına yani Avrupa Kalite Vakfına taşımaya gayret edeceğiz. Bu konuda Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz teşvik ediyor ve destekliyor. Bu, markalaşmamız açısından önemli. Yaklaşık 3 yıllık bir süreç öngörüyoruz çünkü geri bildirim raporları bize bazı iyileştirmeler getirecek."

- "Avrupa Kalite Vakfının iki yıl içinde kapısını çalmayı düşünüyoruz"

Türkmen, Uluslararası Bakalorya Organizasyonundan aldıkları "IB DP Dünya Okulu" yetki belgesi hakkında da bilgi verdi.

Yaklaşık 160 ülkede uygulanan IB diploma programı kapsamında mezun olan öğrencilerin dünyadaki üniversitelere denklik şartı aramaksızın direkt gidebildiğine dikkati çeken Türkmen, "Diploma programı şu anda Türkiye'de 70'i özel okul ve kolej, 6'sı da devlet okulu olmak üzere 76 okulda uygulanıyor." dedi.

Hazırlık sınıfı olmadan İngilizceyi dönem içinde uyguladıklarını bildiren Türkmen, Mükemmellik Modeli'nin, yönetim bakımından kriterleri ortaya koyan bir süreç olduğunu aktardı.

Mehmet Türkmen, sözlerini şöyle tamamladı:

"IB programı, dünyada müstakil diploma verebilen tek program. Okulun nasıl yönetildiğini EFQM üzerinden, öğretim yöntemleri açısından alternatif neler öğretildiğini de IBDP üzerinden rahatlıkla dünyaya ifade edebilecek bir noktaya geldi okulumuz. Bu bizim açımızdan önümüzdeki dönem için mükemmel bir fırsat oldu. Avrupa Kalite Vakfının iki yıl içinde kapısını çalmayı düşünüyoruz. 'Biz de varız, bu modelde iddialıyız' diyebilmeyi arzu ediyoruz. IB diploma programıyla ilgili de artık diploma verebilecek sertifikayı aldık. İlk mezunlarımızı iki yıl sonra vereceğiz. İki yıl sonra dil bilen, kendi kültür ve medeniyetini bilen ama dünyadaki farklılıkları bilen bir öğrenci grubu yetiştirmeyi arzu ediyoruz. Bu iki kazanım bizim açımızdan önümüzdeki iki veya üç yılın gündemini belirleyecek. Bu kazanımlarla okulumuz bir üst lige çıkmış oldu. O ligde de herkesin ilgisini ve desteğini bekliyoruz."