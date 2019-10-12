Bursalı kız çocukları Vodafone ile yarını kodladı

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü vesilesiyle Bursa’da kız çocuklarına özel bir kodlama eğitimi düzenledi. Projeyle bugüne kadar Bursa’da 300, Marmara Bölgesi’nde 4 bin, Türkiye’de ise 27 bini aşkın kız çocuğuna kodlama eğitimi verildi.

Dijital dünyanın dili

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, “Türkiye Vodafone Vakfı olarak, daha iyi bir gelecek için çocuklarımızın eğitimine destek olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Tüketen değil, üreten bir nesil istiyoruz” dedi. Süel, şunları söyledi: “Teknoloji üretebilmek için dijital dünyanın dili olarak kabul edilen kodlamayı öğrenmek gerekiyor. Kodlama eğitimlerimizde çocuklarımız, programlama hakkında fikir sahibi oluyor, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yapıyor, kendi hayal dünyalarını oluşturuyor, kendi oyunlarını üretebiliyorlar. Amacımız, kız çocuklarımızı da teknolojinin dili kodlamayla tanıştırmak ve dijital yetkinliklerini artırarak geleceğin mesleklerine hazırlamak. Bu kapsamda, ünlü ‘Çalıkuşu’ romanının geçtiği yer olan Bursa’nın Zeyniler Köyü’ndeki Çalıkuşu Konağı’nda gönüllü kadın eğitmenlerimizin desteğiyle kız çocuklarına özel bir kodlama eğitimi düzenledik. Bu vesileyle, tüm kız çocuklarımızın Dünya Kız Çocukları Günü’nü kutluyoruz.”