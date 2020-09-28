  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bursa'daki trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede öldü
Aktüel

Bursa'daki trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-28 00:51:10 -
Bursa'daki trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede öldü

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesinden Bursa Şehir Hastanesine sevk edilen motosiklet sürücüsü Fehmi Kaymak (78), yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Aynı kazada ağır yaralanan eşi Mevlüde Kaymak'ın (70) ise hayati tehlikesi devam ediyor.

Burak Y. (28) idaresindeki 16 AHZ 235 plakalı otomobil, Bursa-Yalova kara yolunda, aynı istikametteki Fehmi Kaymak idaresindeki 16 ABD 980 plakalı motosiklete Orhangazi Terminali karşısında arkadan çarpmış, çarpmanın şiddetiyle sürücü ile eşi Mevlüde Kaymak, otomobilin ön camına çarptıktan sonra yere savrulmuştu.

Ağır yaralanan çift ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılmış, yaralılar burada yapılan müdahalenin ardından sevk edildikleri Bursa Şehir Hastanesinde yoğun bakıma alınmıştı. Otomobil sürücüsü Burak Y. de gözaltına alınmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan öldürülen Ermeni askerlerin sayısını duyurdu!
Gündem

Azerbaycan öldürülen Ermeni askerlerin sayısını duyurdu!

Azerbaycan Seferberlik Birimi, Ermenistan ile yaşanan çatışmada 10 Ermenistan askerin öldürüldüğünü duyurdu.

Türkiye korkusu sardı! Ermenistan'dan çağrı: Yardım edin yoksa...
Dünya

Türkiye korkusu sardı! Ermenistan'dan çağrı: Yardım edin yoksa...

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye'nin Dağlık Karabağ krizine müdahale olmasının engellenmesi için uluslararası toplumu her türlü ..
Uğur Işılak'ın 'Ermenistan' paylaşımı olay oldu
Gündem

Uğur Işılak'ın 'Ermenistan' paylaşımı olay oldu

Sanatçı Uğur Işılak'ın sosyal medyada paylaşımı ilgi gördü. Işılak, 'Kayıtsız, şartsız Azerbaycan’ın yanındayız’ dedi...
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı