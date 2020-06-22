Bursa'daki felakette ölü sayısı yükseldi

Bursa'nın Kestel ilçesinde iki kişinin öldüğü 4 kişinin ise kaybolduğu sel felaketinde sabah saatlerinde son dakika gelişmesi yaşandı. Ekipler, ilçeye bağlı Kayacık Mahallesi'nde selde kaybolan 4 kişiyi bulmak için gece boyunca çalıştı.

Az önce selde kaybolan 4 kişiden 2'sinin cansız bedenlerine ulaşıldı.



Arama ve kurtarma faaliyetlerinde, 37'si AFAD, 50'si sivil toplum kuruluşu çalışanı 87 arama ve kurtarma personeli, 15'i UMKE, 21'i acil servis çalışanı 36 sağlık personeli, Bursa Jandarma Komutanlığına bağlı (24 tim ve 1 JAK timi) 134 jandarma personeli görev aldı. Bölgede, Bursa Büyükşehir Belediyesi yol işleri ekiplerinin çalışmaları da devam ediyor.

Bakan Soylu Bursa'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Bursa'da selin etkili olduğu bölgeye ulaştı. Soylu, ''Şimdi yapacağımız tek iş, arama kurtarma konusunda, kayıp bulunan 4 kişiye sağ salim ulaşabilmek inşallah. Hakikaten araçları alıp sürüklediği, birbirinin üzerine bindirdiği ve yollarda da getirdiği taşlarla büyük hasarlar oluşturduğu bir yağmurla karşı karşıya kaldığımız açık. Mevsim normallerin çok üzerinde bir durum söz konusu." ifadelerini kullandı.

"Ümidimiz onlara sağ ulaşabilmektir. Tüm gayretimiz bunun için. Tüm arama kurtarmacı arkadaşlarımız bu konuda gayret göstermektedirler. Biraz önce Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız (Alinur Aktaş) yağmurun şiddetini özellikle gösterdi. Hakikaten araçları alıp sürüklediği, üzerine bindirdiği ve yollarda da getirdiği taşlarla büyük hasar oluşturduğu bir yağmurla karşı karşıya kaldığımız açık. Yani mevsim normallerinin çok üzerinde bir durum söz konusu. Şimdi yapacağımız tek iş, arama kurtarma konusunda bu kayıp bulunan 4 kişiye sağ salim ulaşabilmek inşallah. Arkadaşlarımız çaba sarf edecekler."

Soylu, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın, bölgede gerekli hasar tespit çalışmalarına başlanacağı bilgisini verdiğini aktardı.

Hasar tespiti yapıldıktan sonra vatandaşların mağduriyetlerine cevap verileceğini belirten Soylu, "Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hem Kader kızımız için hem de kimliği belirlenmeye çalışılan diğer kardeşimiz için de başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

Bakan Soylu'ya incelemelerinde, Canbolat ve Aktaş'ın yanı sıra AK Parti Bursa milletvekilleri, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ile İl Afet ve Acil Durum Müdürü Yalçın Mumcu eşlik etti.

130 haneli Dudaklı köyü akşam saatlerinde felaketi yaşadı. Sağanak yağış sele dönüştü. Çınarcık olarak bilinen dağ yöresinden gelen kaya parçalarıyla gelen sel suları köyde hayatı durma noktasına getirdi. Köyün üst kısmındaki bir evde kalan 24 yaşındaki engelli Kader Akbaba sel sularından dışarı çıkamayarak hayatını kaybetti. Yakınları gözyaşlarına boğulurken, sel sularıyla sürüklenen babası Recep Akbaba ise köy meydanında kurtarıldı.

Köydeki onlarca otomobil, traktör, kamyonet ve römork da sel sularından nasibini aldı. Azgın sular yukarıdan aşağıya çok sayıda aracı sürüklerken, araçlar kullanılamaz hale geldi. Olay yerine AFAD, Jandarma. Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı ve AKUT ekipleri gelerek müdahale etti.

İş makineleri de köye sevk edildi. Sel suları çok sayıda evin duvarını da yıktı. Büyük kaya parçaları ise çok sayıda evin içine doldu. Elektrikli aletlerin tamamı ise kullanılamaz hale geldi.

Bursa Valisi'nden açıklama

Bursa Valiliği'nden açıklama: Arama ve kurtarma faaliyetleri toplam 257 personel ile yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.

Bursa Valisi Yakup Canbolat da inceleme yapmak üzere köye gelirken, köyde temizlik çalışmasının başlatıldığı öğrenildi. Ankara yolunda da trafikte sel suları sebebiyle aksamalar yaşandı. Ayrıca Uludağ’dan gelen azgın sel suları Gölbaşı’nda köprüleri yıktı.

Öte yandan şeftali, armut, ayva, kiraz ağaçlarının dikili olduğu, marul, çilek, maydonoz ve çeşitli sebzelerin ekili olduğu binlerce dönüm de sular altında kaldı.

51 yaşındaki köy sakini İsmail Sağdıç, "Ömrü hayatımda ilk kez böyle bir felaket gördüm. Evleri yıktı geçti. Malesef bir kaybımız var. Bütün ekili alanlar sular altında. Cumhurbaşkanlığı'ndan Tarım Bakanlığı'ndan yardım bekliyoruz" dedi.

Bakan Koca'da başsağlığı mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında "Bursa Kestel’de meydana gelen selde iki vatandaşımız hayatını kaybetti. Yedisi 112, 4’ü UMKE olmak üzere ekiplerimizle bölgedeyiz. Kayıp 4 vatandaşımız için arama çalışmaları devam ediyor. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

Altun'dan mesaj

Bursa’nın Kestel ilçesindeki selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız gelişmeleri yakından takip etmektedir. İçişleri Bakanımız bölgededir. Devletimiz bütün kurum ve imkanlarıyla selden etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır.

Kızılay'dan açıklama

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen selin hemen ardından Kızılay Afet ekiplerimiz harekete geçmiş, ihtiyaçların tespit edilmesi için çalışmalara başlamışlardır.