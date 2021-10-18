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Aktüel Bursa'da zincirleme kaza!
Aktüel

Bursa'da zincirleme kaza!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 00:42:00 -
Bursa'da zincirleme kaza!

Bursa-İnegöl'de meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bursa-Ankara kara yolunda Alper Ç. idaresindeki 06 DB 2296 plakalı hafif ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen Nizam Y. idaresindeki 16 LS 406 plakalı otomobile ve ardından da Fatih S. idaresindeki 16 AOY 006 plakalı otomobil ile Şeyma S. idaresindeki 16 F 0408 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araç sürücüleri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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