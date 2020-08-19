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Aktüel Bursa'da zeytinci cinayetinin 3 şüphelisi adliyeye sevk edildi
Aktüel

Bursa'da zeytinci cinayetinin 3 şüphelisi adliyeye sevk edildi

Kayınpederini öldürdüğü için 16 yıl hapis yatan katil zanlısının, cezaevinden tanıştığı maktulü yaralı şekilde foseptiğe attıktan sonra yanındaki 2 kişiyle olay yerinden uzaklaştığı ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2020-08-19 11:17:19 -
Bursa'da zeytinci cinayetinin 3 şüphelisi adliyeye sevk edildi

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kişinin el ve ayakları bağlı foseptikte ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Gemlik ilçesinde yakalanan katil zanlısı Erkan K. (52) ile cinayet sırasında bu kişiye yardım ettikleri ileri sürülen A.A. (42) ve A.A'nın (36), İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, polisin geniş güvenlik önlemi altında Bursa Adalet Sarayına getirildi.

Erkan K'nin, kayınpederini öldürdüğü için 16 yıl hapis yattığı, zeytincilik firması sahibi maktul Sezai Katmer ile cezaevinden tanıştığı ve ondan önce tahliye edildiği öğrenildi.

Katmer'in firmasında çalışmaya başlayan Erkan K. ile 17 Mayıs'ta cezaevinden çıkan Sezai Katmer arasında zeytinlikteki bağ evinde mal paylaşımı yüzünden tartışma yaşandığı, cinayetin bu nedenle işlendiği belirtildi.

Ayrıca Erkan K'nin Katmer'i yaralayıp el ve ayaklarını bağlayarak foseptiğe attığı, beraberindeki 2 kişiyle yanından ayrıldıktan sonra Sezai Katmer'in öldüğü tespit edildi.

Cezaevinden tahliye olduktan sonra haber alınamayan Sezai Katmer'in (45) yakınları, polise kayıp ihbarında bulunmuştu. Polisin yaptığı aramalar sırasında 12 Ağustos'ta, Orhangazi ilçesi Yeniköy Mahallesi Yeniköy Yolu mevkisinde Katmer'in zeytincilik firmasının bağ evindeki foseptikte el ve ayakları bağlı bulunan cesedin, Sezai Katmer'e ait olduğu anlaşılmıştı. Cinayet Büro Amirliğinin 6 gün süren yoğun çalışmaları sonucu, katil zanlısı Erkan K. tabancasıyla Gemlik, diğer 2 şüpheli de Orhangazi'de gözaltına alınmıştı.

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