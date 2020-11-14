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Aktüel Bursa'da yola dökülen motor yağı sürücülere zor anlar yaşattı
Aktüel

Bursa'da yola dökülen motor yağı sürücülere zor anlar yaşattı

Yeniakit Publisher
2020-11-14 14:54:26 -
Bursa'da yola dökülen motor yağı sürücülere zor anlar yaşattı

BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yola dökülen motor yağından dolayı eğimli yolda kalan araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Zafer Bulvarı'ndan Gökdere mevkisine çıkışta, henüz belirlenemeyen bir araçtan yola motor yağı döküldü.

Yağmurun etkisiyle yağ tüm yola yayılınca, sürücüler trafik lambasının da bulunduğu eğimli yoldan çıkamadı.

Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu yolda patinaj çekerek mahsur kalan araçlar, vatandaşlar ve polis ekiplerince ittirilerek alternatif yollara yönlendirdi.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, belediye ekiplerinin temizleme çalışmasının ardından tekrar açıldı.

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