Bursa'da yan bakma tartışmasında kan aktı!
Bursa'da Kent Meydanı'nda 'yan bakma' meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı.
Bursa'daki olay, merkez Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi'nde gerçekleşti.
Şehrin en yoğun ve kalabalık yerlerinden biri olan Kent Meydanı'nda 2 grup arasında 'yan bakma' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken 2 grup birbirlerine saldırdı. Olay yerine yakın bölgede sabit olarak görev yapan polisler kavgaya müdahale ederek ayırdı. Kavgada 1 kişi bıçakla yaralanırken, 3 kişi de gözaltına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.