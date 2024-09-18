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Yerel Bursa'da yan bakma tartışmasında kan aktı!
Yerel

Bursa'da yan bakma tartışmasında kan aktı!

Yeniakit Publisher
2024-09-18 09:53:00 -
Bursa'da yan bakma tartışmasında kan aktı!

Bursa'da Kent Meydanı'nda 'yan bakma' meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı.

Bursa'daki olay, merkez Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi'nde gerçekleşti.

Şehrin en yoğun ve kalabalık yerlerinden biri olan Kent Meydanı'nda 2 grup arasında 'yan bakma' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken 2 grup birbirlerine saldırdı. Olay yerine yakın bölgede sabit olarak görev yapan polisler kavgaya müdahale ederek ayırdı. Kavgada 1 kişi bıçakla yaralanırken, 3 kişi de gözaltına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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