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Aktüel Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı
Aktüel

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-14 11:34:03 -
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.T.A. ve M.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Zanlıları gözaltına alan ekipler, adreslerinde yaptıkları aramalarda 1 kilo 610 gram sentetik uyuşturucu, 150 gram esrar ve 2 hassas terazi ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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