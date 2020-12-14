Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı
BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.T.A. ve M.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.
Zanlıları gözaltına alan ekipler, adreslerinde yaptıkları aramalarda 1 kilo 610 gram sentetik uyuşturucu, 150 gram esrar ve 2 hassas terazi ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.