  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 11:39:42 -
Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.


Bursa’nın Orhangazi ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 4 kişinin evinde yapılan aramalarda 50 gram sentetik kannabinoid, 55 gram metamfetamin ve satışa hazır halde bir miktar esrar ele geçirildi.


Yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan B.B., E.T., E.İ. ve İ.H.Z. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı