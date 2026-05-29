Bursa'da taşıma sudan zehirlendikleri şüphesiyle 45 kişi hastanelik oldu
Bursa'da taşıma sudan zehirlendikleri şüphesiyle 45 kişi hastanelik oldu

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde iddiaya göre içme suyu şebeke hattına su çeken pompalarda yaşanan arıza sebebiyle taşıma suyla ihtiyaçlarını gideren yaklaşık 45 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu.

Olay, Orhaneli ilçesi Firuz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şebeke hattına su basan pompalarda yaşanan arıza sebebiyle köyün su depolarındaki su kalmadı. Bayramın birinci ve ikinci gününde evlerin çeşmelerinden su akmayınca bayramı suuz geçirmek istemeyen mahalleli, köyün pınarlarından evlerine taşıma su getirdi. Dün akşam saatlerinden içtikleri sulardan midesi bulanan yaklaşık 45 kişi, özel araç ve ambulanslarla Orhaneli Devlet Hastanesi'ne getirildi. Bazı vatandaşların tedavisi ayakta yapılırken, bazılarının ise Bursa merkezde bulunan hastanelere sevk edildiği öğrenildi. Dün akşamdan itibaren aşırı su kullanımı sebebiyle köyün depolarındaki sular bitme seviyesine kadar indi. evlerde su kesintisi olduğu, ve çeşmelerden çökeltiler sebebiyle kirli su aktığı iddia edildi.
Olayla ilgili araştırmanın devam ettiği belirtildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23