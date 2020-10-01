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Aktüel Bursa'da tartıştığı kadını öldüren uzman çavuşa 15 yıl hapis cezası verildi
Aktüel

Bursa'da tartıştığı kadını öldüren uzman çavuşa 15 yıl hapis cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-10-01 15:56:13 -
Bursa'da tartıştığı kadını öldüren uzman çavuşa 15 yıl hapis cezası verildi

BURSA (AA) - Bursa'da tartıştığı kadını tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan uzman çavuş, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Aydemir Koluaçık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada maktul Sosin Küçükgüven'in bazı yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Maktulün ablası Samiye K, duruşmada sanığa en ağır cezanın verilmesini istedi.

Sanık avukatı da maktul Küçükgüven ile Aydemir Koluaçık arasında geçen telefon konuşmaları ve olay anındaki tartışma nedeniyle eylemin tahrik altında işlendiğini belirterek, sanığın tahliyesini istedi.

Son sözleri sorulan Koluaçık ise "Ben arkada gözü yaşlı bir aile bırakmak istemezdim. Pişmanım, tahliyemi istiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, Koluaçık hakkında verdiği müebbet hapse tahrik indirimi uygulayarak cezasını önce 18 yıla, duruşmadaki iyi halini de göz önüne alarak 15 yıla indirdi.

Bursa'da Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulunda görevli uzman çavuş Aydemir Koluaçık ile Sosin Küçükgüven (46) arasında geçen yıl kasım ayında okulun Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi'nde bulunan eğitim merkezinde tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Koluaçık, Küçükgüven'i tabancayla ateş ederek öldürmüştü.

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