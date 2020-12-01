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Aktüel Bursa'da sokakta kadın cesedi bulundu
Aktüel

Bursa'da sokakta kadın cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-01 14:56:42 -
Bursa'da sokakta kadın cesedi bulundu

BURSA (AA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kadın, sokakta ölü bulundu.

Dumlupınar Mahallesi'nde sabaha karşı bir kadının sokak ortasında hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, kimliği Nuray E. (33) olarak belirlenen bu kişinin öldüğünü belirledi.

Kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedin bulunduğu yerin, Nuray E'nin erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Y.A'nın evinin önü olduğunu tespit etti.

Çalışmak için gittiği Orhangazi ilçesinde gözaltına alınan Y.A'nın, Nuray E'nin cep telefonunu olay yeri yakınındaki ağaçlık alana attığı bilgisine de ulaşıldı.

Y.A'nın emniyetteki ifadesinde, evde bulundukları sırada fenalaşarak hareketsiz kalan Nuray E'yi, korktuğu için evin önüne bıraktığını söylediği öğrenildi.

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